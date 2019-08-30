Прем’єр Британії звинуватив опозицію у спробах завадити впорядкованому Brexit

Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що спроби депутатів запобігти Brexit без угоди зменшують шанси на досягнення угоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Борис Джонсон неодноразово заявляв, що Британія буде залишить блок 31 жовтня за будь-яких обставин, що спонукало деяких депутатів діяти з метою запобігти виходу без угоди.

Однак прем'єр наголосив, що чим більше депутати намагаються заблокувати Brexit без угоди, "тим більша ймовірність, що ми опинимося в такій ситуації".

Раніше прем'єр-міністр оголосив, що призупинить роботу парламенту на п'ять тижнів у вересні та жовтні.

Критики стверджують, що його намір полягає в тому, щоб запобігти будь-яким крокам в Палаті громад, що можуть призвести до блоокування Brexit без угоди.