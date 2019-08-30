Премьер Британии обвинил оппозицию в попытках помешать упорядоченному Brexit

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что попытки депутатов предотвратить Brexit без соглашения уменьшают шансы на достижение соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Борис Джонсон неоднократно заявлял, что Британия будет оставит блок 31 октября при любых обстоятельствах, что сподвигло некоторых депутатов действовать с целью предотвратить выход без соглашения.

Однако премьер подчеркнул, что чем больше депутаты пытаются заблокировать Brexit без соглашения, "тем больше вероятность, что мы окажемся в такой ситуации".

Ранее премьер-министр объявил, что приостановит работу парламента на пять недель в сентябре и октябре.

Критики утверждают, что его намерение состоит в том, чтобы предотвратить любые шаги в Палате общин, которые могут привести к блокированию Brexit без соглашения.