Юнкер наступного тижня повертається до роботи після перенесеної операції

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер повернеться до виконання своїх обов’язків з понеділка, коли зустрінеться зі своєю наступницею Урсулою фон дер Ляєн.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

64-річному Юнкеру довелося перенести екстрену операцію на жовчному міхурі на початку цього місяця, через яку він, зокрема, пропустив саміт G7 у Франції.

У вівторок Юнкер оголосив, що він "знову в офісі", і заявив, що провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Речниця Єврокомісії Міна Андрєєва сьогодні заявила, що з наступного тижня Юнкер повноцінно відновить роботу.

Після зустрічі з фон дер Ляєн у вівторок Юнкер зустрінеться з головою консервативної групи Європейської народної партії в Європейському парламенті Манфредом Вебером.