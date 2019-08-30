Юнкер на следующей неделе возвращается к работе после перенесенной операции

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер вернется к выполнению своих обязанностей с понедельника, когда встретится со своей преемницей Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

64-летнему Юнкеру пришлось перенести экстренную операцию на желчном пузыре в начале этого месяца, из-за которой он, в частности, пропустил саммит G7 во Франции.

Во вторник Юнкер объявил, что он "снова в офисе", и заявил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Представитель Еврокомиссии Мина Андреева сегодня заявила, что со следующей недели Юнкер полноценно возобновит работу.

После встречи с фон дер Ляйен во вторник Юнкер встретится с председателем консервативной группы Европейской народной партии в Европейском парламенте Манфредом Вебером.