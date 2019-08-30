Меркель приїде до Польщі на заходи 80-ї річниці початку Другої світової війни

Канцлер Німеччини Ангела Меркель візьме участь у заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни у ​​Варшаві 1 вересня.

Про це заявив офіційний представник уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Меркель приєднається до президента Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєра, який також відвідає Польщу. Для президента і канцлера Німеччини незвична спільна участь в закордонному візиті.

У заходах 1 вересня візьмуть участь 40 іноземних делегацій, в тому від України на чолі з президентом Володимиром Зеленським.

Церемонія розпочнеться рано вранці в неділю у Велюні, першому місті, яке потрапило під бомбардування Люфтваффе 80 років тому.

У четвер стало відомо, що президент США Дональд Трамп скасував свою поїздку до Польщі через ураган "Доріан", який повинен вдарити по Флориді в ці вихідні. Трамп сказав, що замість нього приїде віцепрезидент Майк Пенс.