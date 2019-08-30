Меркель приедет в Польшу на мероприятия 80-й годовщины начала Второй мировой

Канцлер Германии Ангела Меркель примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве 1 сентября.

Об этом заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Меркель присоединится к президенту Германии Франк-Вальтеру Штайнмайеру, который также посетит Польшу. Для президента и канцлера Германии необычно совместное участие в зарубежном визите.

В мероприятиях 1 сентября примут участие 40 иностранных делегаций, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Церемония начнется рано утром в воскресенье в Велюне, первом городе, который попал под бомбардировку Люфтваффе 80 лет назад.

В четверг стало известно, что президент США Дональд Трамп отменил свою поездку в Польшу из-за урагана "Дориан", который должен ударить по Флориде в эти выходные. Трамп сказал, вместо него приедет вице-президент Майк Пенс.