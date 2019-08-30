Єврокомісія пропонує знизити вилов більшості видів риби в Балтійському морі

Європейська комісія запропонувала скоротити вилов більшості видів промислової риби в Балтійському морі, оцінюючи ситуацію з рибними запасами Балтики як менш стабільну, ніж передбачалося.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті ЄК.

Єврокомісія запропонувала пакет заходів на 2020 рік, покликаний забезпечити стійке рибальство в Балтійському морі.

Брюссель запропонував збільшити вилов оселедця в Ризькій затоці та зберегти на колишньому рівні вилов лосося у Фінській затоці. Передбачається скоротити улов інших видів риби (оселедця Центральної, Західної Балтики і Ботнічної затоки, камбали, кільки, тріски Східної і Західної Балтики).

"Не дивлячись на зусилля наших рибалок і влади, склалася серйозна ситуація з рибними запасами Балтики, особливо тріски у Східній Балтиці і оселедця в Західній. Відповідно до наукових рекомендацій ми маємо намір запропонувати розумний пакет, щоб з часом забезпечити стійке рибальство в Балтійському морі", - заявив єврокомісар з навколишнього середовища, морських справ і рибальства Кармену Велла.

За даними Єврокомісії, в останні роки зусиллями рибної галузі і влади ЄС вдалося поліпшити стан рибних запасів і навіть збільшити дозволені норми промислу.

"Однак вчені нещодавно виявили, що ситуація менш стабільна, ніж передбачалося раніше. Тому необхідні рішучі дії для забезпечення того, щоб всі запаси перебували на рівнях, які забезпечують сталу експлуатацію", - відзначили в Брюсселі.

Рада ЄС розгляне пропозицію Єврокомісії, щоб прийняти її 14-15 жовтня.