Еврокомиссия предлагает снизить вылов большинства видов рыбы в Балтийском море

Европейская комиссия предложила сократить вылов большинства видов промысловой рыбы в Балтийском море, оценивая ситуацию с рыбными запасами Балтики как менее стабильную, чем предполагалось.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте ЕК.

Еврокомиссия предложила пакет мер на 2020 год, призванный обеспечить устойчивое рыболовство в Балтийском море.

Брюссель предложил увеличить вылов сельди в Рижском заливе и сохранить на прежнем уровне промысел лосося в Финском заливе. Предполагается сократить улов остальных видов рыбы (сельди Центральной, Западной Балтики и Ботнического залива, камбалы, кильки, трески Восточной и Западной Балтики).

"Несмотря на усилия наших рыбаков и властей, сложилась серьезная ситуация с рыбными запасами Балтики, особенно трески в Восточной Балтике и сельди в Западной. В соответствии с научными рекомендациями мы намерены предложить разумный пакет, чтобы со временем обеспечить устойчивое рыболовство в Балтийском море", - заявил еврокомиссар по окружающей среде, морским делам и рыболовству Кармену Велла.

По данным Еврокомиссии, в последние годы усилиями рыбной отрасли и властей ЕС удалось улучшить состояние рыбных запасов и даже увеличить разрешенные нормы промысла.

"Однако ученые недавно обнаружили, что ситуация менее стабильна, чем предполагалось ранее. Поэтому необходимы решительные действия для обеспечения того, чтобы все запасы находились на уровнях, обеспечивающих устойчивую эксплуатацию", - отметили в Брюсселе.

Совет ЕС рассмотрит предложение Еврокомиссии, чтобы принять его 14-15 октября.