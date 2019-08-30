Військовий корабель доставив в Іспанію мігрантів, яких не прийняла Італія

Група з 15 врятованих мігрантів прибула до Іспанії на борту іспанського військового корабля після того, як Італія відмовилася дозволити рятувальному судну швартуватися в італійському порту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Мігранти, що входили в групу з більш ніж 100 осіб, були врятовані зареєстрованим в Іспанії кораблем "Open Arms", а потім три тижні перебували на його борту біля узбережжя Італії.

Сьогодні їх привезли в порт Сан-Роке на південному заході Іспанії, де вони зійшли на берег і сіли в автобус в супроводі поліції.

Уряд Іспанії заявив, що 15 мігрантів - 14 чоловіків і жінка - пройдуть медогляди і отримають тимчасові дозволи, поки їх заяви про надання притулку не будуть розглянуті.

Мадрид відправив судно минулого тижня після того, як п'ять країн ЄС погодилися розподілити врятованих мігрантів.

Як відомо, міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заборонив судам, що перевозять нелегальних мігрантів, швартуватися в італійських портах у спробі зупинити потік людей, які намагаються перетнути Середземне море до Європи з Північної Африки.