Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Британії протести проти рішення Джонсона призупинити роботу парламенту

Трамп виклав у Twitter секретний супутниковий знімок об'єкту в Ірані - ЗМІ

Cвітові газети вийдуть з обкладинками 1939 року з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової

Німеччина спростила надання громадянства нащадкам жертв нацизму






Cвітові газети вийдуть з обкладинками 1939 року з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової

Субота, 31 серпня 2019, 10:19

Впливові світові видання, серед яких газети Le Figaro, Washington Post, Die Welt в ці вихідні вийдуть з обкладинками 1939 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польське радіо.

Найвпливовіші газети з усього світу в ці вихідні опублікують тексти про новітню історію Польщі в зв'язку з 80-ю річницею початку Другої світової війни.

 
Обкладинки французької газети Le Figaro, британської газети Sunday Express і німецької Die Welt

Це - глобальний проект просування польської історії "Розповідаємо світу про Польщу. 1939-2019". У Західній Європі і в США його організатором виступає Інститут нових медіа у співпраці з Польським національним фондом.

Такі видання, як французька газета Le Figaro, американська газета Washington Post або німецька Die Welt в ці вихідні вийдуть з обкладинками 1939 року й текстами інтелектуалів, істориків і політиків.

Тексти розповідають не тільки про трагедію Другої світової війни, а й про період, коли Польща перебувала під комуністичним гнітом.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua