Cвітові газети вийдуть з обкладинками 1939 року з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової
Впливові світові видання, серед яких газети Le Figaro, Washington Post, Die Welt в ці вихідні вийдуть з обкладинками 1939 року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Польське радіо.
Найвпливовіші газети з усього світу в ці вихідні опублікують тексти про новітню історію Польщі в зв'язку з 80-ю річницею початку Другої світової війни.
Це - глобальний проект просування польської історії "Розповідаємо світу про Польщу. 1939-2019". У Західній Європі і в США його організатором виступає Інститут нових медіа у співпраці з Польським національним фондом.
Такі видання, як французька газета Le Figaro, американська газета Washington Post або німецька Die Welt в ці вихідні вийдуть з обкладинками 1939 року й текстами інтелектуалів, істориків і політиків.
Тексти розповідають не тільки про трагедію Другої світової війни, а й про період, коли Польща перебувала під комуністичним гнітом.