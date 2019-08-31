Мировые газеты выйдут с обложками 1939 года по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой

Влиятельные мировые издания, среди которых газеты Le Figaro, Washington Post, Die Welt в эти выходные выйдут с обложками 1939 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Польское радио.

Самые влиятельные газеты со всего мира в эти выходные опубликуют тексты о новейшей истории Польши в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны.

Это - глобальный проект продвижения польской истории "Рассказываем миру о Польше. 1939-2019". В Западной Европе и в США его организатором выступает Институт новых медиа в сотрудничестве с Польским национальным фондом.

Такие издания, как французская газета Le Figaro, американская газета Washington Post или немецкая Die Welt в эти выходные выйдут с обложками 1939 года и текстами интеллектуалов, историков и политиков.

Тексты рассказывают не только о трагедии Второй мировой войны, но и о периоде, когда Польша находилась под коммунистически гнетом.