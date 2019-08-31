Зеленський проводить зустріч із Дудою у Варшаві
Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі, де перебуватиме з дводенним офіційним візитом.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сайт глави держави.
У Президентському палаці у Варшаві відбулася офіційна церемонія зустрічі глави української держави з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Після цього розпочалося спілкування Зеленського та Дуди у форматі тет-а-тет, потім заплановані переговори делегацій під головуванням президентів.
За результатами зустрічей відбудеться спільна прес-конференція.
Програмою візиту також передбачені зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецкім, маршалом Сенату Станіславом Карчевським і представниками бізнесу.
1 вересня президент України візьме участь в меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав, які будуть брати в них участь.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час візиту до Варшави офіційно підтримає скасування мораторію на пошуково-ексгумаційні роботи на польських похованнях минулого сторіччя на території України.
Детальніше читайте у статті: "Перші компроміси Зеленського: на які поступки піде Київ заради діалогу з Варшавою".