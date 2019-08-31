Зеленский проводит встречу с Дудой в Варшаве

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу, где будет находиться с двухдневным официальным визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт главы государства.

В Президентском дворце в Варшаве состоялась официальная церемония встречи главы украинского государства с президентом Польши Анджеем Дудой.

После этого началось общение Зеленского и Дуды в формате тет-а-тет, затем запланированы переговоры делегаций под председательством президентов.

По результатам встреч состоится совместная пресс-конференция.

Программой визита также предусмотрены встречи Зеленского с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, маршалком Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

1 сентября президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведёт ряд встреч с лидерами иностранных государств.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время визита в Варшаву официально поддержит отмену моратория на поисково-эксгумационные работы на польских захоронениях прошлого столетия на территории Украины.

Подробнее читайте в статье: "Первые компромиссы Зеленского: на какие уступки пойдет Киев ради диалога с Варшавой".