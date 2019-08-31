Німеччина підтримує можливий обмін полоненими між Росією і Україною

Уряд Німеччини вітає можливий обмін полоненими між Росією і Україною.

Про це заявив представник МЗС Німеччини Крістофер Бургер, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Обмін полоненими є частиною Мінських угод. Заходи з реалізації цих угод важливі і їх можна вітати, оскільки це є частиною дорожньої карти для досягнення миру на Сході України", - заявив Бургер.

Він додав, що уряд Німеччини раніше неодноразово вимагав звільнення українських моряків, захоплених росіянами поблизу Керченської протоки.

Як відомо, в ніч на 30 серпня з'явилися повідомлення про початок обміну полоненими і засудженими між РФ та Україною.

У Службі безпеки України пізніше заявили, що 30 серпня обміну очікувати не варто, але жодних перешкод цьому процесу немає, "все йде планово".

Пізніше Офіс президента України повідомив, що процедура обміну полоненими ще не завершена, і пообіцяли "повідомити про це по офіційних каналах", коли обмін завершиться.