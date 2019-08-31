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Германия поддерживает возможный обмен пленными между Россией и Украиной

Суббота, 31 августа 2019, 13:18

Правительство Германии приветствует возможен обмен пленными между Россией и Украиной.

Об этом заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Обмен пленными является частью Минских соглашений. Мероприятия по реализации этих соглашений важны и их можно приветствовать, поскольку это является частью дорожной карты для достижения мира на Востоке Украины", - заявил Бургер.

Он добавил, что правительство Германии ранее неоднократно требовал освобождения украинских моряков, захваченных русскими вблизи Керченского пролива.

Как известно, в ночь на 30 августа появились сообщения о начале обмена пленными и осужденными между РФ и Украиной.

В Службе безопасности Украины позже заявили, что 30 августа обмена ожидать не стоит, но никаких препятствий этому процессу нет "все идет планово".

Позже Офис президента Украины сообщил, что процедура обмена пленными еще не завершена, и пообещали "сообщить об этом по официальным каналам", когда обмен завершится.

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