Ультраправі лідирують в опитуваннях за місяць до регіональних виборів на сході Німеччини

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (AfD) лідирує в рейтингах на сході країни, випередивши християнських демократів (ХДС) канцлера Ангели Меркель, всього за місяць до проведення там регіональних виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування, проведеного Bild.

AfD в східних німецьких землях підтримують 23% виборців, другою йде ХДС - 22%, далі "Ліві" - 14% і зелені - 13%. Соціал-демократів підтримують всього 11% виборців.

1 вересня регіональні вибори пройдуть в східних землях Бранденбург і Саксонія, а через місяць - в Тюрінгії.

З моменту возз'єднання Німеччини в 1990 році, соціал-демократи незмінно перемагали на виборах в Бранденбурзі, а ХДС - в Саксонії.

AfD вперше потрапила в національний парламент Німеччини в 2017 році, ставши третьою за величиною партією.