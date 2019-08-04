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Ультраправые лидируют в опросах за месяц до региональных выборов на востоке Германии

Воскресенье, 4 августа 2019, 12:55

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) лидирует в рейтингах на востоке страны, опередив христианских демократов (ХДС) канцлера Ангелы Меркель, всего за месяц до проведения там региональных выборов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Bild.

AfD в восточных немецких землях поддерживают. 23% избирателей, второй идет ХДС - 22%, далее "Левые" - 14% и зеленые -  13%. Социал-демократов поддерживают всего 11% избирателей.

1 сентября региональные выборы пройдут в восточных землях Бранденбург и Саксония, а через месяц – в Тюрингии.

С момента воссоединения Германии в 1990 году, социал-демократы неизменно побеждали на выборах в Бранденбурге, а ХДС - в Саксонии.

AfD впервые попала в национальный парламент Германии в 2017 году, став третьей по величине партией.

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