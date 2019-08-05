Ердоган попередив США й РФ про операцію в Сирії

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина проведе операцію на схід від річки Євфрат на півночі Сирії, в районі, підконтрольному курдським "Загонам народної самооборони" (YPG).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами глави Туреччини, він уже поділився планами військової операції з США і Росією.

"Ми вже увійшли в Афрін, Джераблус і Ель-Баб. Зараз ми йдемо на схід від Євфрату", - заявив він.

Раніше стало відомо, що переговори між США і Туреччиною про створення зони безпеки на схід від Євфрату зайшли в глухий кут через вимоги Ердогана до американців припинити підтримку курдських загонів в цьому районі. Анкара розглядає YPG як терористичну організацію.

Анкара хоче, щоб бійці YPG вийшли з прикордонної зони, а Вашингтон хоче гарантувати, щоб не постраждали його очолювані курдами союзники в кампанії з розгрому "Ісламської держави" в Сирії.

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Нинішній наступ буде третьою військовою операцією Туреччини в Сирії за останні роки. У 2016 році Ердоган почав операцію "Щит Євфрату", в 2018 році - "Оливкову гілку", метою якої було захоплення Афріну.

Трамп раніше пригрозив "розорити" Туреччину, якщо та атакує курдів.