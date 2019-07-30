ООН досі не отримала відповіді РФ щодо бомбардувань лікарень в Сирії

Росія так і не надала інформацію у відповідь на запит ООН від 25 червня про те, як вона використовує дані про розташування лікарень і мирних мешканців на північному заході Сирії.

Про це заявив 30 липня в ході засідання Радбезу ООН заступник генсека ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок, передає "Європейська правда" з посиланням на Іnterfax.ru.

"Ми запросили у Росії пояснення щодо того, що вона робить з наданою нами їй інформацією. Я зберігаю надію ще отримати від Росії роз'яснення", - заявив він.

В організації вирішили надіслати цей запит після серії авіанальотів Росії на сирійські регіони і загибелі в результаті численних мирних мешканців.

Лоукок пояснив, що гуманітарні організації, в здебільшого недержавні, надають в Управління з координації гуманітарних питань інформацію про розташування мирних мешканців і мирної інфраструктури.

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Потім Управління передає координати силам міжнародної коаліції, а також Туреччині та Росії. Це робиться з метою захисту цивільних осіб від обстрілів, підкреслив він.

Лоукок зазначив, що Туреччині й Росії були направлені запити щодо шести різних атак, що сталися на північному заході Сирії з початку 2019 року.

"Офіційну відповідь від Туреччини ми отримали, від Росії ми поки її не отримали", - додав Лоукок.

Постпред РФ при ООН Василій Небензя заявив, що "будь-який намет", де проходять лікування "поранені бойовики", не є госпіталем.

Російські літаки 26 квітня приєдналися до сирійської армії у найбільшому наступі на частини провінції Ідліб, що перебуває в руках повстанців, і прилеглих північних районах Хами.

Після низки випадків бомбардувань медичних закладів координатор з гуманітарної допомоги ООН заявив 25 червня, що попросив Росію надати детальну інформацію про те, як вона використовує надані їй координати розташування лікарень в країні.

Понад 400 цивільних осіб загинули внаслідок ескалації насильства на північному заході Сирії протягом останніх трьох місяців, ще понад 440 тисяч стали біженцями, повідомило минулого тижня Управління ООН з координації гуманітарних питань.