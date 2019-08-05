Эрдоган предупредил США и РФ об операции в Сирии

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция проведет операцию к востоку от реки Евфрат на севере Сирии, в районе, подконтрольном курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам главы Турции, он уже поделился планами военной операции с США и Россией.

"Мы уже вошли в Африн, Джераблус и Эль-Баб. Сейчас мы идем восточнее Евфрата", - заявил он.

Ранее стало известно, что переговоры между США и Турцией о создании зоны безопасности восточнее Евфрата зашли в тупик из-за требований Эрдогана к американцам прекратить поддержку курдских отрядов в этом районе. Анкара рассматривает YPG как террористическую организацию.

Анкара хочет, чтобы бойцы YPG вышли из пограничной зоны, а Вашингтон хочет гарантировать, чтобы не пострадали его возглавляемые курдами союзники в кампании по разгрому "Исламского государства" в Сирии.

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Нынешнее наступление будет третьей военной операцией Турции в Сирии за последние годы. В 2016 году Эрдоган начал операцию "Щит Евфрата", в 2018 году - "Оливковая ветвь", целью которой был захват Африна.

Трамп ранее пригрозил "разорить" Турцию, если она атакует курдов.