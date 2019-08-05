Терористи-одинаки надихають один одного - генсек НАТО

Народи повинні працювати спільно, щоб запобігати атакам терористів-одинаків, які надихаються один одним, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час відвідування мечеті в Новій Зеландії, де в березні бойовик убив десятки людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Коментар Столтенберга з'явився у понеділок, коли США оговтуються після двох масових розстрілів в Техасі та Огайо на вихідних. Загинули 29 людей та десятки отримали поранення, спровокувавши заклики до жорсткішого контролю над зброєю та викликавши занепокоєння щодо відродження білого націоналізму та ксенофобської політики.

Столтенберг, здійснивши дводенну поїздку до Нової Зеландії, відвідав Крайстчерч, де під час нападів на дві мечеті з боку сповідувача ідеології домінування білої раси загинув 51 мусульманин.

"Ці напади здійснюються одинаками, але вони водночас пов'язані, тому що використовують один одного для натхнення, і посилаються один на одного в різних маніфестах", - заявив Столтенберг на державному телеканалі TVNZ.

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"Це підкреслює, що нам потрібно боротися з тероризмом різними способами, за допомогою багатьох різних інструментів", - підкреслив він.

Техаський стрілець, який убив 20 людей у ​​магазині Walmart, висловив підтримку бойовику з Крайстчерча у своєму маніфесті.

Влада Нової Зеландії звинуватила у вбивствах австралійця Брентона Тарранта, підозрюваного білого супремасиста. Він не визнав вину за всіма звинуваченнями.

Столтенберг сказав, що суспільство має відстоювати цінності свободи, відкритості та толерантності.