Террористы-одиночки вдохновляют друг друга – генсек НАТО

Народы должны работать совместно, чтобы предотвращать атаки террористов-одиночек, которые вдохновляются друг другом, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время посещения мечети в Новой Зеландии, где в марте боевик убил десятки людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Комментарий Столтенберга появился в понедельник, когда США приходят в себя после двух массовых расстрелов в Техасе и Огайо на выходных. Погибли 29 человек и десятки получили ранения, спровоцировав призывы к более жесткому контролю над оружием и вызвав беспокойство по поводу возрождения белого национализма и ксенофобской политики.

Столтенберг, осуществив двухдневную поездку в Новую Зеландию, посетил Крайстчерч, где во время нападения на две мечети, совершенного сторонником идеологии доминирования белой расы, погиб 51 мусульманин.

"Эти нападения осуществляются одиночками, но они в то же время связаны, так как используют друг друга для вдохновения и ссылаются друг на друга в различных манифестах", - заявил Столтенберг на государственном телеканале TVNZ.

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"Это подчеркивает, что нам нужно бороться с терроризмом разными способами, с помощью многих различных инструментов", - подчеркнул он.

Техасский стрелок, убивший 20 человек в магазине Walmart, выразил поддержку боевику из Крайстчерча в своем манифесте.

Власти Новой Зеландии обвинили в убийствах австралийца Брентона Тарранта, подозреваемого белого супремасиста. Он не признал вину по всем обвинениям.

Столтенберг сказал, что общество должно отстаивать ценности свободы, открытости и толерантности.