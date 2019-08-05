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У Лондоні затримали 24 осіб на марші в підтримку ультраправого активіста

Понеділок, 5 серпня 2019, 09:53

Британська поліція затримала у Лондоні 24 особи, які брали участь в акції на підтримку ультраправого активіста Томмі Робінсона.

Про це повідомляє Standard.

Робінсон, справжнє ім'я якого Стівен Якслі-Леннон, є засновником радикального угрупування "Ліга англійської оборони".

 

Минулого місяця його засудили до дев'яти місяців в'язниці за неповагу до суду, оскільки в 2017 році він порушив заборону на зйомку і вів пряму онлайн-трансляцію з лондонського суду під час процесу у справі банди педофілів.

Прихильники Робінсона у неділю зібралися в центрі Лондона, щоб провести марш на його підтримку.

Поліція заявила, що під час маршу 24 людей затримано за підозрою у низці злочинів, у тому числі у володінні зброєю та нападі на поліцейського.

Прихильники Робінсона несли прапори та парасольки з прапорами Англії та Сполученого Королівства з його іменем на них.

Речник поліції підтвердив, що за підозрою в нападі на поліцейського затримали трьох чоловіків та одну жінку. Двох чоловіків затримали за перебування на акції в нетверезому стані , ще двоє затримані за хуліганство.

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