В Лондоне задержали 24 человека на марше в поддержку ультраправого активиста

Британская полиция задержала в Лондоне 24 человек, участвовавших в акции в поддержку ультраправого активиста Томми Робинсона.

Об этом сообщает Standard.

Робинсон, настоящее имя которого Стивен Яксли-Леннон, является основателем радикальной группировки "Лига английской обороны".

В прошлом месяце его приговорили к девяти месяцам тюрьмы за неуважение к суду, поскольку в 2017 году он нарушил запрет на съемку и вел прямую онлайн-трансляцию из лондонского суда во время процесса по делу банды педофилов.

Сторонники Робинсона в воскресенье собрались в центре Лондона, чтобы провести марш в его поддержку.

Полиция заявила, что во время марша 24 человека задержаны по подозрению в ряде преступлений, в том числе во владении оружием и нападении на полицейского.

Сторонники Робинсона несли флаги и зонтики с флагами Англии и Соединенного Королевства с его именем на них.

Представитель полиции подтвердил, что по подозрению в нападении на полицейского задержали трех мужчин и одну женщину. Двух мужчин задержали за пребывание на акции в нетрезвом состоянии, еще двое задержаны за хулиганство.