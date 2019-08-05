У Грузії через шторм заборонили купатися в Чорному морі

На чорноморському узбережжі Аджарії 5 серпня фіксується 3-4 бальний шторм, підняті червоні прапорці і заборонено купання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Служба з управління надзвичайних ситуацій МВС Грузії попереджає населення про шторм і закликає гостей та мешканців Аджарії не заходити в море. Купатися в морі можна тільки після того, як червоні прапорці зміняться на білі.

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Крім того, в Аджарії випали рясні опади, через що рятувальники працювали в надзвичайному режимі протягом всієї ночі. Всього було зафіксовано 45 повідомлень, велика частина викликів стосувалася затоплення перших поверхів приміщень.

На кількох вулицях Батумі відбулося засмічення водостічних труб, через що дороги були затоплені. На місці працюють відповідні служби.