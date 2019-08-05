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В Грузии из-за шторма запретили купаться в Черном море

Понедельник, 5 августа 2019, 10:18

На черноморском побережье Аджарии 5 августа фиксируется 3-4 бальный шторм, подняты красные флажки и запрещено купание.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии предупреждает население о шторме и призывает гостей и жителей Аджарии не входить в море. Купаться в море можно только после того, как красные флажки сменят на белые.

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Кроме того, в Аджарии выпали обильные осадки, из-за чего спасатели работали в чрезвычайном режиме в течение всей ночи. Всего было зафиксировано 45 сообщений, большая часть вызовов касалась затопления первых этажей помещений.

 

На нескольких улицах Батуми произошло засорение водосточных труб, из-за чего дороги были затоплены. На месте работают соответствующие службы.

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