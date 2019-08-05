Зеленський поїде до Туреччини, зустрінеться з Ердоганом і Варфоломієм

7-8 серпня президент України Володимир Зеленський перебуватиме з візитом у Турецькій Республіці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"У рамках візиту в Анкарі заплановані переговори глави держави з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а також зустріч з представниками української та кримськотатарської громад", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Стамбулі Зеленський зустрінеться з Вселенським Патріархом Варфоломієм І, додали в ОПУ.

Вихідними Зеленський розповів, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні запланована на вересень.