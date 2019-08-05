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Зеленский поедет в Турцию, встретится с Эрдоганом и Варфоломеем

Понедельник, 5 августа 2019, 11:06

7-8 августа президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в Стамбуле Зеленский встретится с Вселенским Патриархом Варфоломеем I, добавили в ОПУ.

В выходные Зеленский рассказал, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне запланирована на сентябрь.

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Зеленский Турция
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