Зеленский поедет в Турцию, встретится с Эрдоганом и Варфоломеем
Понедельник, 5 августа 2019, 11:06
7-8 августа президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Турецкой Республике.
Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"В рамках визита в Анкаре запланированы переговоры главы государства с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также встреча с представителями украинской и крымскотатарской общин", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Стамбуле Зеленский встретится с Вселенским Патриархом Варфоломеем I, добавили в ОПУ.
В выходные Зеленский рассказал, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне запланирована на сентябрь.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua