Пограничные силы ЕС причастны к жестокому обращению с мигрантами - СМИ

Немецкие и британские СМИ опубликовали отчет организации Returns Network, в котором говорится, что сотрудники пограничного агентства Европейского Союза Frontex причастны к нарушениям прав человека и жесткому обращению с мигрантами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно данным отчета, сотрудники Frontex не только закрывали глаза на насилие в отношении перемещенных лиц со стороны представителей национальных пограничных службы на внешней границе ЕС, но и сами часто обращались с беженцами бесчеловечно.

Ссылаясь на внутренние документы Frontex, организация Returns Network сообщила, что пограничники использовали резиновые дубинки и баллончики с перцовым газом против беженцев, и преследовали в лесах со служебными собаками.

Сеть установила, что особенно жестоко обращались с беженцами пограничники в Греции, Болгарии и Венгрии. Во Frontex знали об этом, но просто закрыли дела.

Напомним, Европейская комиссия выдвинула предложение об укреплении европейского пограничного агентства Frontex, штаб-квартира которого находится в Варшаве.

План предусматривает увеличение количества пограничников до 10 тысяч до 2020 года и должен помочь блоку лучше регулировать приток мигрантов.

Но некоторые страны южной и восточной Европы выразили обеспокоенность тем, что расширение роли Frontex уменьшит их суверенитет.