Запитання про користь шведської мови розділило фінів

Чверть опитаних фінів заявила, що зовсім не володіє шведською мовою. Менше половини фінів вважають шведську мову корисною в побуті, і рівно половина - необов'язковою або зовсім непотрібною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування експертної організації Taloustutkimus на замовлення Yle.

Опитування, в якому взяла участь тисяча осіб, показало, що 45% фінів оцінюють своє володіння шведською принаймні як задовільне, а 26% заявили, що не знають шведської зовсім.

Найбільш потрібною шведську мову вважають мешканці регіону Уусімаа. Найменше респондентів, які дотримуються такої думки, мешкають у східних і північних регіонах.

Жінки оцінюють важливість шведської мови трохи вище, ніж чоловіки. Користь від мови, яку відчули респонденти, безпосередньо пов'язана з рівнем володіння шведською мовою.

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Нагадаємо, у 1922 році у Фінляндії ухвалили спеціальний закон, який встановив дві державні мови - фінську та шведську.

У всіх школах країни обов'язковий курс шведської мови викладається три роки - з 7 по 9 класи.