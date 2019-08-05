Вопрос о пользе шведского языка разделил финнов
Четверть опрошенных финнов заявила, что совсем не владеет шведским языком. Меньше половины финнов считают шведский язык полезным в быту, и ровно половина - необязательным или совсем ненужным.
Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса экспертной организации Taloustutkimus по заказу Yle.
Опрос, в котором приняли участие тысячи человек, показал, что 45% финнов оценивают свое владение шведским как удовлетворительное, а 26% заявили, что не знают шведского совсем.
Наиболее нужным шведский язык считают жители региона Уусимаа. Меньше всего респондентов, придерживающихся такого мнения, живут в восточных и северных регионах.
Женщины оценивают важность шведского языка чуть выше, чем мужчины. Польза от языка, которую почувствовали респонденты, непосредственно связана с уровнем владения шведским языком.
Напомним, в 1922 году в Финляндии приняли специальный закон, который установил два государственных языка - финский и шведский.
Во всех школах страны обязательный курс шведского языка преподается три года - с 7 по 9 классы.