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Париж посадить 20 тисяч нових дерев до кінця 2020 року

Понеділок, 5 серпня 2019, 13:30

Париж до кінця 2020 року створить нові зелені насадження площею 30 гектарів та посадить 20 тисяч нових дерев.

"Зелену" стратегію нещодавно презентувала мер Парижа Анн Ідальго, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За її словами, у рамках плану вартістю 72 млн євро місто також створить новий парк біля Ейфелевої вежі.

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Очікується, що на невикористовуваній залізничній лінії створять "зелений пояс", подібний до парку Хай-Лайн в Нью-Йорку.

Реалізація стратегії дозволить Парижу "позеленішати" та знизити температуру на вулицях міста.

Вінсент Віг’є, вчений з Паризького міжнародного дослідницького центру довкілля і розвитку, вважає, що місто може створювати мікроклімати та знижувати температуру на вулиці шляхом нагрівання тротуарів і будівель.

Франція займає четверте місце за лісистістю у Європі після Швеції, Фінляндії та Іспанії. З 1990 року загальна площа лісів Франції збільшилася майже на 7%.

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