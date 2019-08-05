Париж посадить 20 тисяч нових дерев до кінця 2020 року

Париж до кінця 2020 року створить нові зелені насадження площею 30 гектарів та посадить 20 тисяч нових дерев.

"Зелену" стратегію нещодавно презентувала мер Парижа Анн Ідальго, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За її словами, у рамках плану вартістю 72 млн євро місто також створить новий парк біля Ейфелевої вежі.

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Очікується, що на невикористовуваній залізничній лінії створять "зелений пояс", подібний до парку Хай-Лайн в Нью-Йорку.

Реалізація стратегії дозволить Парижу "позеленішати" та знизити температуру на вулицях міста.

Вінсент Віг’є, вчений з Паризького міжнародного дослідницького центру довкілля і розвитку, вважає, що місто може створювати мікроклімати та знижувати температуру на вулиці шляхом нагрівання тротуарів і будівель.

Франція займає четверте місце за лісистістю у Європі після Швеції, Фінляндії та Іспанії. З 1990 року загальна площа лісів Франції збільшилася майже на 7%.