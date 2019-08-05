Париж посадит 20 тыс. новых деревьев до конца 2020 года
Париж до конца 2020 года создаст новые зеленые насаждения площадью 30 гектаров и посадит 20 тыс. новых деревьев.
"Зеленую" стратегию недавно представила мэр Парижа Анн Идальго, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
По ее словам, в рамках плана стоимостью 72 млн евро город также создаст новый парк возле Эйфелевой башни.
Ожидается, что на неиспользуемой железнодорожной линии создадут "зеленый пояс", подобный парку Хай-Лайн в Нью-Йорке.
Реализация стратегии позволит Парижу "позеленеть" и снизить температуру на улицах города.
Винсент Вигье, ученый из Парижского международного исследовательского центра окружающей среды и развития, считает, что город может создавать микроклимат и снижать температуру на улице путем нагревания тротуаров и зданий.
Франция занимает четвертое место по лесистости в Европе после Швеции, Финляндии и Испании. С 1990 года общая площадь лесов Франции увеличилось почти на 7%.