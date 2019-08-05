Париж посадит 20 тыс. новых деревьев до конца 2020 года

Париж до конца 2020 года создаст новые зеленые насаждения площадью 30 гектаров и посадит 20 тыс. новых деревьев.

"Зеленую" стратегию недавно представила мэр Парижа Анн Идальго, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По ее словам, в рамках плана стоимостью 72 млн евро город также создаст новый парк возле Эйфелевой башни.

Читайте также Британцев больше волнуют изменения климата, чем Brexit

Ожидается, что на неиспользуемой железнодорожной линии создадут "зеленый пояс", подобный парку Хай-Лайн в Нью-Йорке.

Реализация стратегии позволит Парижу "позеленеть" и снизить температуру на улицах города.

Винсент Вигье, ученый из Парижского международного исследовательского центра окружающей среды и развития, считает, что город может создавать микроклимат и снижать температуру на улице путем нагревания тротуаров и зданий.

Франция занимает четвертое место по лесистости в Европе после Швеции, Финляндии и Испании. С 1990 года общая площадь лесов Франции увеличилось почти на 7%.