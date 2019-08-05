Громадяни ЄС назвали ключові проблеми на рівні блоку та країни

Імміграція залишається головною проблемою на рівні ЄС із 34% згадок, незважаючи на сильне зниження (-6 процентних пунктів з осені 2018 року).

Такими є результати опитування Eurobarometer, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Зміна клімату, яка посіла п'яте місце восени 2018 року, зараз є другою за важливістю проблемою після сильного зростання (+6 з осені 2018 року).

Три предмети стурбованості отримали однакові бали: економічна ситуація (18%, без змін), стан держфінансів держав-членів (18%, -1) та тероризм (18%, -2), далі йдe - навколишнє середовище - основна проблема 13% респондентів (+4).

Безробіття, яке зараз посідає сьоме місце на рівні ЄС (12%), залишається ключовим питанням на національному рівні (21%, -2 процентних пункти), разом із зростанням цін / інфляцією / витратами на життя (21%, без змін), а також здоров'ям та соціальним забезпеченням (21%, +1).

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Екологічна, кліматична та енергетична проблематика показала дуже сильне зростання (20%, +6). Імміграція із 17% згадок (-4 відсоткових пункти з осені 2018 року та -19 з осені 2015 року) вперше з весни 2014 року випадала з перших трьох найактуальніших проблем на національному рівні. Економічна ситуація розташувалася на шостому місці (16%, +1).

Результати опитування також свідчать про те, що довіра громадян до ЄС досягла найвищого рівня з 2014 року та залишається вищою, ніж довіра до національних урядів чи парламентів.