Граждане ЕС назвали ключевые проблемы на уровне блока и страны

Иммиграция остается главной проблемой на уровне ЕС с 34% упоминаний, несмотря на сильное снижение (-6 процентных пунктов с осени 2018 года).

Таковы результаты опроса Eurobarometer, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Изменение климата, которое заняло пятое место осенью 2018 года, сейчас является второй по важности проблемой после сильного роста (+6 с осени 2018-го).

Три предмета обеспокоенности получили одинаковые баллы: экономическая ситуация (18%, без изменений), состояние госфинансов государств-членов (18%, -1) и терроризм (18%, -2), далее следует окружающая среда - основная проблема для 13% респондентов (+4).

Безработица, которая сейчас занимает седьмое место на уровне ЕС (12%), остается ключевым вопросом на национальном уровне (21%, -2 процентных пункта), вместе с ростом цен/инфляцией/расходами на жизнь (21%, без изменений), а также здоровьем и социальным обеспечением (21%, +1).

Экологическая, климатическая и энергетическая проблематика показала очень сильный рост (20%, +6). Иммиграция с 17% упоминаний (-4 процентных пункта с осени 2018 и -19 с осени 2015 года) впервые с весны 2014-го выпадала из первых трех актуальных проблем на национальном уровне. Экономическая ситуация расположилась на шестом месте (16%, +1).

Результаты опроса также свидетельствуют о том, что доверие граждан к ЕС достигла наивысшего уровня с 2014 года и остается выше, чем доверие к национальным правительствам или парламентам.