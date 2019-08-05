Довіра громадян до ЄС досягла найвищого рівня з 2014 року та залишається вищою, ніж довіра до національних урядів чи парламентів.

Такими є результати опитування Eurobarometer, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Довіра до ЄС зросла у 20 державах-членах, з найвищими показниками у Литві (72%), Данії (68%) та Естонії (60%). Крім того, більше половини респондентів "схильні довіряти" ЄС у Люксембурзі (59%), Фінляндії (58%), Португалії (57%), Мальті та Швеції (по 56%), Болгарії та Угорщині (по 55%), Ірландії, Польщі, Нідерландах та Кіпру (всі 54%), Румунії та Австрії (по 52%), а також Латвії та Бельгії (обидві 51%).

З часу останнього дослідження Eurobarometer восени 2018 року частка респондентів, які мають позитивнe уявлення про ЄС (45%), зросла у 23 країнах-членах ЄС, що найбільш яскраво спостерігали на Кіпрі (47%, +11), Угорщині (52% , +9) Греції (33%, +8), Румунії (60%, +8) та Португалії (60%, +7). Двовідсоткове підвищення зафіксовано з осені 2018 року (+10 з весни 2014 року). Це найвищий рівень за останні 10 років.

37% (+1 порівняно з осінню 2018 року) респондентів мають нейтральнe уявлення про ЄС, тоді як менше п’ятої частини мають негативне уявлення (17%, -3) - це найнижчий бал за 10 років.

Читайте також Німеччина - найбільший торговельний партнер Росії серед країн ЄС

Більшість європейців оптимістична щодо майбутнього ЄС (61%, +3 процентні пункти), і лише 34% (-3) - мають песимізм. Оптимістів найбільше в Ірландії (85%), Данії (79%), Литві (76%) та Польщі (74%). На іншому кінці шкали оптимізм найменш виражений у Великій Британії (47% проти 46%) та у Франції (50% проти 45%).

55% європейців заявляють, що задоволені тим, як працює демократія в ЄС. Це найвищий показник з осені 2004 року (+5 відсоткових балів з осені 2018 року; +11 з весни 2014 року), тоді як кількість "незадоволених" зменшилася на п'ять відсоткових пунктів, до 36%.

Більшість європейців погоджуються з тим, що "їхній голос враховується в ЄС". Середній показник по блоку досягає 56% (+7 відсоткових пунктів з осені 2018 року; +11 з весни 2018 року; +14 з весни 2014 року). Найвищі показники спостерігаються у Швеції (86%), Данії (81%) та Нідерландах (76%).

В усіх 28 державах-членах більше половини респондентів вважають, що вони є громадянами ЄС. У цілому по ЄС 73% відчувають себе таким чином (+2 процентні пункти з осені 2018 року), а на національному рівні бали становлять від 93% у Люксембурзі, 88% у Німеччині, 87% в Іспанії до 57% в Греції та Італії та 52% у Болгарії.

Значна більшість громадян ЄС підтримують "вільний рух громадян ЄС, які можуть жити, працювати, навчатися та вести бізнес в будь-якій точці ЄС" (81%, -2 відсоткових пункти з осені 2018 року). У кожній державі-члені ЄС понад дві третини респондентів поділяють цю думку, від Литви (94%) до Італії та Великої Британії (обидві 68%).