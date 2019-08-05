Естонія на три роки заборонила в'їзд українцю за п'яне ДТП в центрі Таллінна
Понеділок, 5 серпня 2019, 15:36
Естонія депортувала громадянина України, який в стані алкогольного сп'яніння влаштував ДТП в центрі Таллінна.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.
Інцидент стався 2 серпня. Автомобіль врізався в дерево і зник з місця події. Через деякий час поліція знайшла машину і водія з ознаками сп'яніння.
Чоловік вів себе агресивно і відмовився підкорятися розпорядженням поліцейських, яким довелося його затримати. У відділенні було встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп`яніння.
Затриманим виявився 27-річний громадянин України. Чиновники анулювали довгострокову візу українця, зобов'язали його покинути країну, а також встановили в йому трирічну заборону на в'їзд до Естонії.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua