Эстония на три года запретили въезд украинцу за пьяное ДТП в центре Таллинна

Эстония депортировала гражданина Украины, который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре Таллинна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Инцидент произошел 2 августа. Автомобиль врезался в дерево и скрылся с места происшествия. Через некоторое время полиция нашла машину и водителя с признаками опьянения.

Мужчина вел себя агрессивно и отказался подчиняться распоряжениям полицейских, которым пришлось его задержать. В отделении было установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанным оказался 27-летний гражданин Украины. Чиновники аннулировали долгосрочную визу украинцу, обязав его покинуть страну, а также установили в нем трехлетний запрет на въезд в Эстонию.