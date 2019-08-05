Компанія, що збудувала "Титанік", на межі зникнення

У північноірландській компанії Harland and Wolff, яка побудувала лайнер "Титанік", вводять тимчасову адміністрацію через скрутне фінансове становище.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

За словами представника белфастської верфі, тимчасовим адміністратором Harland and Wolff стане компанія BDO. У вівторок суднобудівельна компанія сповістить суд про свою неплатоспроможність. Цей крок може означати кінець для легендарної фірми.

Harland and Wolff ризикує збанкрутувати після того, як її норвезька материнська компанія, Dolphin Drilling, не змогла знайти покупця. Профспілки виступають за націоналізацію компанії.

Раніше джерела в профспілці повідомили, що співробітники Harland and Wolff отримали повідомлення про звільнення, в яких говорилося, що бізнес припинить роботу в понеділок увечері.

Верф прославилася тим, що побудувала лайнер "Титанік", який затонув під час своєї першої трансатлантичної подорожі в 1912 році після зіткнення з айсбергом.

Компанія була одним з ключових промислових виробників у Великій Британії під час Другої світової війни. Її масивні жовті крани, Самсон і Голіаф, вважаються визначними пам'ятками Белфаста.

Колись у компанії працювали 30 тисяч осіб, а зараз — всього 125.