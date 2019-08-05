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Компанія, що збудувала "Титанік", на межі зникнення

Понеділок, 5 серпня 2019, 16:59

У північноірландській компанії Harland and Wolff, яка побудувала лайнер "Титанік", вводять тимчасову адміністрацію через скрутне фінансове становище.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

За словами представника белфастської верфі, тимчасовим адміністратором Harland and Wolff стане компанія BDO. У вівторок суднобудівельна компанія сповістить суд про свою неплатоспроможність. Цей крок може означати кінець для легендарної фірми.

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Harland and Wolff ризикує збанкрутувати після того, як її норвезька материнська компанія, Dolphin Drilling, не змогла знайти покупця. Профспілки виступають за націоналізацію компанії.  

Раніше джерела в профспілці повідомили, що співробітники Harland and Wolff отримали повідомлення про звільнення, в яких говорилося, що бізнес припинить роботу в понеділок увечері.

Верф прославилася тим, що побудувала лайнер "Титанік", який затонув під час своєї першої  трансатлантичної подорожі в 1912 році після зіткнення з айсбергом.

Компанія була одним з ключових промислових виробників у Великій Британії під час Другої світової війни. Її масивні жовті крани, Самсон і Голіаф, вважаються визначними пам'ятками Белфаста.

Колись у компанії працювали 30 тисяч осіб, а зараз — всього 125.

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