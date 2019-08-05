Компания, построившая "Титаник", на грани исчезновения

В североирландской компании Harland and Wolff, которая построила лайнер "Титаник", вводят временную администрацию из-за сложного финансового положения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По словам представителя белфастской верфи, временным администратором Harland and Wolff станет компания BDO. Во вторник судостроительная компания сообщит суд о своей неплатежеспособности. Этот шаг может означать конец для легендарной фирмы.

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Harland and Wolff рискует обанкротиться после того, как ее норвежская материнская компания, Dolphin Drilling, не смогла найти покупателя. Профсоюзы выступают за национализацию компании.

Ранее источники в профсоюзе сообщили, что сотрудники Harland and Wolff получили уведомление об увольнении, где говорилось, что бизнес прекратит работу в понедельник вечером.

Верфь прославилась тем, что построила лайнер "Титаник", затонувший во время своего первого трансатлантического путешествия в 1912 году после столкновения с айсбергом.

Компания была одним из ключевых промышленных производителей в Великобритании во время Второй мировой войны. Ее массивные желтые краны, "Самсон" и "Голиаф", считаются достопримечательностями Белфаста.

Когда в компании работали 30 тысяч человек, а сейчас - всего 125.