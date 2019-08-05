В Угорщині закликали бойкотувати Coca-Cola через рекламу з геями

Старший член правлячої партії "Фідес" закликав до бойкоту Coca-Cola через рекламні постери, присвячені музичному фестивалю, що пропагує прийняття геїв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На плакатах, присвячених фестивалю Sziget та його гаслу "Революція любові", зображені геї та пари, які усміхаються на тлі слогану "Нуль цукру, нуль упереджень".

Це роздратувало деяких членів націоналістичної партії Віктора Орбана "Фідес", яка підтримує заборону одностатевих шлюбів. У неділю віце-спікер "Фідес" Іштван Болдог закликав бойкотувати продукти Coca-Cola, назвавши її рекламну кампанію провокаційною. Його засудження підтримали праві новинні сайти.

Coca-Cola заявила в понеділок, що фестиваль Sziget, який, як очікується, збере понад пів мільйона людей, має спільні принципи з нею. "Ми вважаємо, що гетеро- і гомосексуали мають право любити людину, яку вони хочуть, так, як вони хочуть", - йдеться в заяві компанії.

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"Фідес" не підтримала заклик Болдога до бойкоту, заявивши, що угорці вільні самі обирати, чи пити продукти Coca-Cola.

Згідно з дослідженням 2018 року, майже дві третини угорців вважають, що геї повинні жити відповідно до того, як вони бажають, у порівнянні з менш ніж половиною прихильників такої думки в 2002 році.

Спікер угорського парламенту цього року сказав, що усиновлення геями рівносильне "педофілії в моральному сенсі".

Прем'єр Віктор Орбан рідко звертається до цієї теми. У інтерв'ю 2016 року він сказав, що геї "можуть робити те, що вони хочуть, але держава не може визнати їхні шлюби... яблуко не може попросити, щоб його називали грушею".