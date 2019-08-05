Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Зеленский провел разговор с новым премьер-министром Британии

ЕС утвердил Жозепа Борреля на посту главы европейской дипломатии

Европейская погодная служба назвала нынешний июль самым жарким в истории

Эстония не признает российские паспорта, выданные жителям Донбасса






В Венгрии призвали бойкотировать Coca-Cola за рекламу с геями

Понедельник, 5 августа 2019, 17:28

Старший член правящей партии "Фидес" призвал к бойкоту Coca-Cola за рекламные постеры, посвященные музыкальному фестивалю, пропагандирующему принятие геев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На плакатах, посвященных фестиваля Sziget и его лозунгу "Революция любви", изображены геи и пары, которые улыбаются на фоне слогана "Ноль сахара, ноль предубеждений".

 

Это разозлило некоторых членов националистической партии Виктора Орбана "Фидес", которая поддерживает запрет однополых браков. В воскресенье вице-спикер "Фидес" Иштван Болдоге призвал бойкотировать продукты Coca-Cola, назвав ее рекламную кампанию провокационной. Его осуждение поддержали правые новостные сайты.

Coca-Cola заявила в понедельник, что фестиваль Sziget, который, как ожидается, соберет более полумиллиона человек, имеет общие принципы с ней. "Мы считаем, что гетеро- и гомосексуалы имеют право любить человека, которого они хотят, так, как они хотят", - говорится в заявлении компании.

Читайте также
Глава партии власти Польши назвал движение за права ЛГБТ угрозой государству

"Фидес" не поддержала призыв Болдоге к бойкоту, заявив, что венгры вольны сами выбирать, пить ли продукты Coca-Cola.

Согласно исследованию 2018 года, почти две трети венгров считают, что геи должны жить в соответствии с тем, как они хотят, по сравнению с менее чем половиной сторонников такого мнения в 2002 году.

Спикер венгерского парламента в этом году сказал, что усыновление геями равносильно "педофилии в моральном смысле".

Премьер Виктор Орбан редко обращается к этой теме. В интервью 2016 года он сказал, что геи "могут делать то, что они хотят, но государство не может признать их браки... яблоко не может попросить, чтобы его называли грушей".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Венгрия
powered by lun.ua