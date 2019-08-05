В Венгрии призвали бойкотировать Coca-Cola за рекламу с геями

Старший член правящей партии "Фидес" призвал к бойкоту Coca-Cola за рекламные постеры, посвященные музыкальному фестивалю, пропагандирующему принятие геев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На плакатах, посвященных фестиваля Sziget и его лозунгу "Революция любви", изображены геи и пары, которые улыбаются на фоне слогана "Ноль сахара, ноль предубеждений".

Это разозлило некоторых членов националистической партии Виктора Орбана "Фидес", которая поддерживает запрет однополых браков. В воскресенье вице-спикер "Фидес" Иштван Болдоге призвал бойкотировать продукты Coca-Cola, назвав ее рекламную кампанию провокационной. Его осуждение поддержали правые новостные сайты.

Coca-Cola заявила в понедельник, что фестиваль Sziget, который, как ожидается, соберет более полумиллиона человек, имеет общие принципы с ней. "Мы считаем, что гетеро- и гомосексуалы имеют право любить человека, которого они хотят, так, как они хотят", - говорится в заявлении компании.

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"Фидес" не поддержала призыв Болдоге к бойкоту, заявив, что венгры вольны сами выбирать, пить ли продукты Coca-Cola.

Согласно исследованию 2018 года, почти две трети венгров считают, что геи должны жить в соответствии с тем, как они хотят, по сравнению с менее чем половиной сторонников такого мнения в 2002 году.

Спикер венгерского парламента в этом году сказал, что усыновление геями равносильно "педофилии в моральном смысле".

Премьер Виктор Орбан редко обращается к этой теме. В интервью 2016 года он сказал, что геи "могут делать то, что они хотят, но государство не может признать их браки... яблоко не может попросить, чтобы его называли грушей".