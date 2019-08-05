ВПС Німеччини бракує літаків для тренування пілотів – ЗМІ

Німецькі ВПС не відповідають мінімальним вимогам НАТО з навчання пілотів, оскільки у них недостатньо робочих літаків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Майже половина пілотів Люфтваффе не змогли виконати вимогу НАТО в 180 льотних годин в минулому році, тому що їх літаки не могли піднятися в небо через проблеми з обслуговуванням.

Тільки 512 з 875 пілотів ВПС змогли досягти необхідної кількості льотних годин.

"Люфтваффе знаходяться на низькому рівні",- визнав генерал-лейтенант Інго Герхартц, начальник штабу ВПС, в минулому місяці.

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"Літаки заземлені через відсутність запасних частин, або вони відсутні на базах, бо проходять технічне обслуговування" – додав він.

У лютому з'ясувалося, що в середньому лише 39 із 128 німецьких винищувачів Eurofighter і 26 з 93 старих винищувачів Tornado були доступні для бойових дій або навчання в минулому році.

Наглядовий орган німецького парламенту попередив минулого року, що нестача військової техніки настільки серйозна, що країна не може виконати свої зобов'язання по НАТО.

Німеччина опинилася під сильним тиском США щодо збільшення витрат на оборону. Президент Дональд Трамп закликав, щоб країна виконала мету НАТО щодо витрачання 2 відсотків ВВП на оборону.

Незважаючи на обіцянки німецького уряду рухатися до наміченої мети, поточні витрати Німеччини на оборону, як і раніше, далекі від неї і становлять всього 1,3 відсотка ВВП.