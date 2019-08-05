ВВС Германии не хватает самолетов для тренировки пилотов – СМИ

Немецкие ВВС не соответствуют минимальным требованиям НАТО по обучению пилотов, поскольку у них недостаточно рабочих самолетов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

Почти половина пилотов Люфтваффе не смогли выполнить требование НАТО в 180 летных часов в прошлом году, потому что их самолеты не могли подняться в небо из-за проблем с обслуживанием.

Только 512 из 875 пилотов ВВС смогли достичь необходимого количества летных часов.

"Люфтваффе находятся на низком уровне",- признал генерал-лейтенант Инго Герхартц, начальник штаба ВВС, в прошлом месяце.

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"Самолеты заземлены из-за отсутствия запасных частей, или они отсутствуют на базах, ибо проходят техническое обслуживание" – добавил он.

В феврале выяснилось, что в среднем только 39 из 128 немецких истребителей Eurofighter и 26 из 93 старых истребителей Tornado были доступны для боевых действий или обучение в прошлом году.

Надзорный орган немецкого парламента предупредил в прошлом году, что нехватка военной техники настолько серьезна, что страна не может выполнить свои обязательства по НАТО.

Германия оказалась под сильным давлением США по увеличению расходов на оборону. Президент Дональд Трамп призвал, чтобы страна выполнила цель НАТО по расходованию 2 процентов ВВП на оборону.

Несмотря на обещания немецкого правительства двигаться к намеченной цели, текущие расходы Германии на оборону по-прежнему далеки от нее и составляют всего 1,3 процента ВВП.