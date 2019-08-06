Іспанська прокуратура завела справу на російського олігарха Фрідмана

Спеціальна антикорупційна прокуратура Іспанії зажадала 5 серпня від Національної судової палати викликати на допит російського олігарха Михаїла Фрідмана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Фрідмана підозрюють в умисному руйнуванні іспанської корпорації Zed Worldwide задля її подальшого придбання за 20 мільйонів євро - ціною значно нижчою за ринкову.

Прокурор Хосе Грiнда, якого вважають головним фахівцем з боротьби з російською мафією в Іспанії, стверджує в надісланій постанові, що саме Фрідман, який 2013 року став головним кредитором Zed Worldwide, "користувався привілейованим правом впливати на її рішення". Він "фактично керував подіями, що призвели до великих матеріальних втрат її іспанських акціонерів".

Ще в минулому десятилітті корпорація, яка розробляє мобільні додатки і комп'ютерні ігри, працювала в 80 країнах світу. Для роботи на російському ринку в Амстердамі 2014 року було створено спільне підприємство Zed +, яке, за даними прокуратури, контролював Фрідман.

Іспанська преса, посилаючись на дані прокуратури, стверджує, що саме через нього з рахунків корпорації зникли великі суми, що також сприяло її руйнуванню.

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Фрідман широко відомий в Іспанії як власник найбільшої торгової мережі DIA, яка в останні роки пережила серйозні фінансові труднощі. 70% її акцій олігарх придбав весною 2019 року - за значно нижчою ціною, ніж вони коштували за рік до цього.

Відповідно до іспанського законодавства, особливо важливі справи, порушувані прокуратурою проти іноземних громадян, ведуть за посередництва Національної судової палати.