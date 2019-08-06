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Испанская прокуратура завела дело на российского олигарха Фридмана

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Испанская прокуратура завела дело на российского олигарха Фридмана

Вторник, 6 августа 2019, 08:05

Специальная антикоррупционная прокуратура Испании потребовала 5 августа от Национальной судебной палаты вызвать на допрос российского олигарха Михаила Фридмана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Фридмана подозревают в умышленном разрушении испанской корпорации Zed Worldwide для дальнейшего приобретения за 20 млн евро - по цене значительно ниже рыночной.

Прокурор Хосе Гринда, которого считают главным специалистом по борьбе с российской мафией в Испании, утверждает в направленном постановлении, что именно Фридман, в 2013 году ставший главным кредитором Zed Worldwide, "пользовался привилегированным правом влиять на ее решения". Он "фактически руководил событиями, которые привели к большим материальным потерям ее испанских акционеров".

Еще в прошлом десятилетии корпорация, которая разрабатывает мобильные приложения и компьютерные игры, работала в 80 странах мира. Для работы на российском рынке в Амстердаме в 2014 году было создано совместное предприятие Zed +, которое, по данным прокуратуры, контролировал Фридман.

Испанская пресса, ссылаясь на данные прокуратуры, утверждает, что именно из-за него со счетов корпорации исчезли большие суммы, что также способствовало ее разрушению.

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Фридман широко известный в Испании как владелец крупнейшей торговой сети DIA, которая в последние годы пережила серьезные финансовые трудности. 70% ее акций олигарх приобрел весной 2019 года - по значительно более низкой цене, чем они стоили за год до этого.

Согласно испанскому законодательству, особо важные дела, возбуждаемые прокуратурой против иностранных граждан, ведут при посредничестве Национальной судебной палаты.

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