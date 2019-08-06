Депутата партії Меркель розкритикували за ідею щодо дітей з поганою німецькою

Один з провідних депутатів партії канцлера Німеччини Ангели Меркель викликав гостру критику на свою адресу, запропонувавши відмовляти у негайному прийомі до початкової школи дітям, які погано розмовляють німецькою мовою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rheinische Post.

Карстен Ліннеман, заступник лідера фракції ХДС/ХСС, заявив, що "дитині, яка ледве розмовляє і розуміє німецьку мову, ще немає місця в початковій школі". Він стверджував, що повинно бути "обов'язкове дошкільне навчання" для таких дітей, або їх слід віддавати до школи пізніше.

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Це викликало критику з боку політиків з лівих та лівоцентристських партій - а також з боку декого з власної партії Ліннемана, хоча була підтримка консерваторів. Карін Пріен, державний міністр освіти з партії Меркель, заявила у вівторок для Sueddeutsche Zeitung, що ця пропозиція є "популістською дурницею".