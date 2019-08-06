Депутата из Германии раскритиковали за идею о детях с плохим немецким

Один из ведущих депутатов партии канцлера Германии Ангелы Меркель вызвал острую критику в свой адрес, предложив отказывать в немедленном приеме в начальную школу детям, которые плохо говорят по-немецки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rheinische Post.

Карстен Линнеман, заместитель лидера фракции ХДС/ХСС, заявил, что "ребенку, который едва разговаривает и понимает немецкий язык, еще нет места в начальной школе". Он утверждал, что должно быть "обязательное дошкольное образование" для таких детей, или их следует отдавать в школу позже.

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Это вызвало критику со стороны политиков из левых и левоцентристских партий - а также со стороны некоторых членов собственной партии Линнемана, хотя была поддержана консерваторами. Карин Приен, государственный министр образования из партии Меркель, заявила во вторник для Sueddeutsche Zeitung, что это предложение – "популистская чушь".