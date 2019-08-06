Германия: депутат-трансгендер призывает отменить закон о транссексуалах

Первый открытый депутат-трансгендер в Германии призвал отменить почти 40-летний закон о транссексуалов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

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Тесса Гансерер из Партии зеленых в Мюнхене утверждает, что закон унижает права трансгендеров и не рассматривает их как полноправных и ответственных граждан.

"Я думаю, что никто, ни одна федеральная земля, ни один судья не вправе определять пол другого человека", - говорит Гансерер.

Официальных данных о том, сколько трансгендерных людей живет в Германии, нет. По последним оценкам правительства от 2011 года, их насчитывается более 7000.

По оценкам Немецкого общества трансидентификации и интерсексуальности, количество трансгендерных или интерсексуальных людей в Германии составляет от 210 000 до 500 000 (около 0,3-0,6% населения).

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Закон о транссексуальности 1981 года регулирует условия, при которых немцы могут официально изменить свое имя и пол. Считают, что закон срочно нуждается в пересмотре: Конституционный суд неоднократно объявлял его положения неконституционными.

Правительство в Берлине пыталось реформировать закон прошлым летом, но после мощной критики его проекта пока не ясно, что планируется делать дальше.