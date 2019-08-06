Посольство РФ: Естонія фактично приєдналася до блокади Донбасу

Посольство Росії в Таллінні висловило жаль з приводу рішення МЗС Естонії не визнавати паспорти, видані Росією жителям Луганської і Донецької областей після 24 квітня 2019 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у оприлюдненому у вівторок коментарі посольства.

"Викликає жаль, що Естонія продовжує наполегливо боротися за лідерство в гонці серед країн ЄС на антиросійському треку. Переконані, що фактичне приєднання естонської влади до гуманітарної блокади Донбасу, вже понад 5 років позбавленого державних і банківських послуг, соціальної підтримки, охорони здоров'я, освіти та зв'язку, не сприяє поліпшенню ситуації на південному сході України ", - йдеться в заяві.

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"Якщо в Таллінні дійсно хочуть допомогти вирішенню внутрішньої української кризи, то використовували б свій вплив на Київ, щоб переконати його відновити нормальне життєзабезпечення Донецької і Луганської областей, як це передбачається в Мінській угоді", - наголошується в коментарі російського посольства.

Нагадаємо, Естонія вирішила не визнавати паспорти, видані Росією жителям Луганської та Донецької областей України після 24 квітня цього року, якщо власники такого паспорта раніше не були громадянами РФ.